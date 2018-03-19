В Самаре проходит акция в честь присоединения Крыма
Мероприятие «Россия - Крым: вместе навсегда!» стартовало вечером в воскресенье, 18 марта, на площади Куйбышева.
В праздничной программе участвуют областные вокально-инструментальные и танцевальные коллективы.
- Я сегодня первый раз в жизни проголосовал на выборах, выполнил свой гражданский долг. После этого решил принять участие в акции, так как хочу быть причастным к тем важным событиям, которые происходят в нашей стране. А празднование годовщины вхождения Крыма в состав России, безусловно, является таковым, - рассказал учащийся одного из колледжей Алексей Радченко.
В праздничной программе участвуют областные вокально-инструментальные и танцевальные коллективы.
- Я сегодня первый раз в жизни проголосовал на выборах, выполнил свой гражданский долг. После этого решил принять участие в акции, так как хочу быть причастным к тем важным событиям, которые происходят в нашей стране. А празднование годовщины вхождения Крыма в состав России, безусловно, является таковым, - рассказал учащийся одного из колледжей Алексей Радченко.
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