В Самаре проходит Фестиваль цветов

В субботу, 17 июня, в парке «Дружба» горожане могут посетить один из самых красочных праздников.



Для гостей Фестиваля цветов представлены живописные ландшафтные и флористические композиции. Также в парке проходят концерт, выставка-продажа цветов, комнатных растений, посадочного материала и товаров для садоводства, а также мастер-классы по живописи и плетению из лозы.