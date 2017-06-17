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В Самаре проходит Фестиваль цветов

В субботу, 17 июня, в парке «Дружба» горожане могут посетить один из самых красочных праздников.

Для гостей Фестиваля цветов представлены живописные ландшафтные и флористические композиции. Также в парке проходят концерт, выставка-продажа цветов, комнатных растений, посадочного материала и товаров для садоводства, а также мастер-классы по живописи и плетению из лозы.  
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Дата: 17 июня 2017 , 15:17
652
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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