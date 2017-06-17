В Самаре проходит Фестиваль цветов
В субботу, 17 июня, в парке «Дружба» горожане могут посетить один из самых красочных праздников.
Для гостей Фестиваля цветов представлены живописные ландшафтные и флористические композиции. Также в парке проходят концерт, выставка-продажа цветов, комнатных растений, посадочного материала и товаров для садоводства, а также мастер-классы по живописи и плетению из лозы.
Для гостей Фестиваля цветов представлены живописные ландшафтные и флористические композиции. Также в парке проходят концерт, выставка-продажа цветов, комнатных растений, посадочного материала и товаров для садоводства, а также мастер-классы по живописи и плетению из лозы.
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