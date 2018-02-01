Самарцам продолжают рассказывать о порядке выборов

В Самаре продолжаются поквартирные информационные обходы. О нововведениях на предстоящих выборах, например, на днях рассказывали жителям дома №162 на улице XXII Партсъезда.



Стучимся в квартиру на четвертом этаже. Дверь открывает Светлана Рекадзе. Председатель участковой избирательной комиссии Павел Малюшко передает информационное письмо, в котором изложены особенности предстоящей кампании. Светлана Юрьевна - человек подкованный, активный. Знает и свой избирательный участок, и новые правила, по которым теперь можно отдать свой голос на том участке, какой наиболее удобен. Главное - заранее подать заявление. А вот куда его направить, как раз подробно разъяснено в информационном письме.



Депутат совета Советского района Дмитрий Назаров вручил жительнице еще один информационный буклет. Об общественном опросе, который пройдет в Самаре также 18 марта, в день выборов Президента РФ. Горожанам предстоит решить, каким быть нашему городу, что необходимо учитывать при благоустройстве общественных пространств, как участвовать в этих процессах общественности. В буклете одна страница отведена под заявление, которое надо заполнить и передать своему депутату уже в ближайшее время. Там предлагается указать общественно значимые территории, которые отремонтируют по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».



Лидия Деоченко поблагодарила за все разъяснения. Ее соседка Людмила Бачурина уточняла, действительно ли можно голосовать на том участке, где удобнее. Она собирается идти на выборы не в Советском, а в Самарском районе. И в общественном опросе хочет отдать свой голос за родной исторический центр, который, по ее словам, очень нуждается в благоустройстве.