В Самаре продолжают расследовать уголовное дело в отношении наркоторговцев, у которых нашли 2 кг гашиша

Их задержали на трассе "М-5".



В декабре 2017 года Управление ФСБ России по Самарской области получило информацию, что жители Тольятти могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. Потом эти сведения подтвердились. В конце декабря двое мужчин ехали на автомобиле Mazda CX -7 из Санкт-Петербурга и были задержаны на 872 км дороги М-5 «Урал». В ходе обследования автомобиля обнаружено и изъято 2 килограмма гашиша. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается, говорится в сообщении УФСБ по Самарской области.