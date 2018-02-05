В Самаре продолжат убирать незаконные гаражи

Практически в каждом дворе около многоэтажек есть насосные станции подкачки, которые помогают обеспечить водой верхние этажи домов. Вблизи станций нельзя ставить автомобили, устанавливать гаражи и другие постройки, так как они помешают ремонту при авариях. Также из-за этого в питьевую воду могут попасть загрязняющие вещества.По данным пресс-службы СКС, в 2017 году было убрано незаконных 20 гаражей и 3 голубятни из охранной зоны насосных станций подкачки. Работа ведется СКС совместно с администрациями районов и полицией. В 2018 году в планах убрать 12 гаражей в Кировском и Советском районах Самары.