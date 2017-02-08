В Самаре продолжается зимний этап военно-спортивной игры «Зарница»
Соревнования проходят в рамках проекта «Надежда нации», реализуемого партией «Единая Россия» с 2013 года.
В зимний период проходят региональные соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений Самарской области. Ежегодно в зимнем этапе игр принимают участие более 40 тысяч школьников со всего региона. Всего за пять лет в «Зарнице» приняли участие 280 тысяч мальчишек и девчонок.
Вчера, 7 февраля, соревнования прошли во многих самарских школах, в том числе и в школе №108 Промышленного района.
- Неслучайно мы сегодня присутствуем в школе №108, которая не раз становилась победителем различных этапов военно-спортивной игры «Зарница», - отметил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. - Многие учащиеся этой школы поступают в военные училища, вузы, становятся кадровыми военными, посвящая свою жизнь служению отечеству. Для меня в свое время участие в такой игре стало одним из оснований связать свою жизнь с армией.
Ребят ожидало увлекательное путешествие по станциям: «Меткий стрелок», где можно было подержать в руках и «пострелять» из настоящего автомата по электронной мишени; «Аптечка», где ребята демонстрировали навыки оказания первой помощи; «Тематическая викторина» на знание отечественной истории и истории парадов памяти, а также много других интересных испытаний.
Финальные областные соревнования зимнего этапа состоятся 7 апреля 2017 года. В них примут участие 12 сильнейших команд со всей области.
В зимний период проходят региональные соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений Самарской области. Ежегодно в зимнем этапе игр принимают участие более 40 тысяч школьников со всего региона. Всего за пять лет в «Зарнице» приняли участие 280 тысяч мальчишек и девчонок.
Вчера, 7 февраля, соревнования прошли во многих самарских школах, в том числе и в школе №108 Промышленного района.
- Неслучайно мы сегодня присутствуем в школе №108, которая не раз становилась победителем различных этапов военно-спортивной игры «Зарница», - отметил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. - Многие учащиеся этой школы поступают в военные училища, вузы, становятся кадровыми военными, посвящая свою жизнь служению отечеству. Для меня в свое время участие в такой игре стало одним из оснований связать свою жизнь с армией.
Ребят ожидало увлекательное путешествие по станциям: «Меткий стрелок», где можно было подержать в руках и «пострелять» из настоящего автомата по электронной мишени; «Аптечка», где ребята демонстрировали навыки оказания первой помощи; «Тематическая викторина» на знание отечественной истории и истории парадов памяти, а также много других интересных испытаний.
Финальные областные соревнования зимнего этапа состоятся 7 апреля 2017 года. В них примут участие 12 сильнейших команд со всей области.
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