В Самаре продолжается набор добровольцев на ЧМ-2018

Несмотря на то, что регистрация кандидатов в волонтеры Оргкомитета «Россия-2018» завершена, горожане еще могут стать участниками главного спортивного события 2018 года.



Регистрация желающих внести свой вклад в проведение Чемпионата мира по футболу 208 года в Самаре по программе «Городские волонтеры»

продлится до 28 февраля. В настоящее время для участия в ней принято 4 084 заявки. Но активисты по-прежнему требуются.



- Мы ждем в качестве кандидатов в городские волонтеры ЧМ-2018 работающую молодежь, специалистов предприятий и учреждений, - рассказала sgpress.ru руководитель Центра городских волонтеров Юлия Рябева. - Организация футбольного первенства мирового масштаба — непростое занятие, поэтому здесь важны люди с опытом. Верхней возрастной границы не существует. Главное, чтобы кандидату к маю 2018 года исполнилось 16 лет.



По словам Юлии Рябевой, есть свободные места для работы в информационных туристских и коммуникационных центрах, на транспортных маршрутах. Добровольцам будет предложено отвечать на телефонные звонки, обрабатывать информацию, показывать дорогу и так далее. При этом знание английского языка желательно, но не обязательно.



Для того, чтобы попасть в программу, необходимо заполнить анкету на сайте www.волонтер63.рф, кликнув на раздел «подать заявку» в правом верхнем углу стартовой страницы сайта. Затем дождаться приглашения и прийти на собеседование с рекрутерами в Центр городских волонтеров на улице Ново-Садовой, 10. Можно сразу приехать в Центр. Контактные телефоны – 207 41 56, 207 41 57. Время работы: с 10.00 до 18.00.