В Самаре продолжается набор добровольцев на ЧМ-2018
Несмотря на то, что регистрация кандидатов в волонтеры Оргкомитета «Россия-2018» завершена, горожане еще могут стать участниками главного спортивного события 2018 года.
Регистрация желающих внести свой вклад в проведение Чемпионата мира по футболу 208 года в Самаре по программе «Городские волонтеры»
продлится до 28 февраля. В настоящее время для участия в ней принято 4 084 заявки. Но активисты по-прежнему требуются.
- Мы ждем в качестве кандидатов в городские волонтеры ЧМ-2018 работающую молодежь, специалистов предприятий и учреждений, - рассказала sgpress.ru руководитель Центра городских волонтеров Юлия Рябева. - Организация футбольного первенства мирового масштаба — непростое занятие, поэтому здесь важны люди с опытом. Верхней возрастной границы не существует. Главное, чтобы кандидату к маю 2018 года исполнилось 16 лет.
По словам Юлии Рябевой, есть свободные места для работы в информационных туристских и коммуникационных центрах, на транспортных маршрутах. Добровольцам будет предложено отвечать на телефонные звонки, обрабатывать информацию, показывать дорогу и так далее. При этом знание английского языка желательно, но не обязательно.
Для того, чтобы попасть в программу, необходимо заполнить анкету на сайте www.волонтер63.рф, кликнув на раздел «подать заявку» в правом верхнем углу стартовой страницы сайта. Затем дождаться приглашения и прийти на собеседование с рекрутерами в Центр городских волонтеров на улице Ново-Садовой, 10. Можно сразу приехать в Центр. Контактные телефоны – 207 41 56, 207 41 57. Время работы: с 10.00 до 18.00.
Регистрация желающих внести свой вклад в проведение Чемпионата мира по футболу 208 года в Самаре по программе «Городские волонтеры»
продлится до 28 февраля. В настоящее время для участия в ней принято 4 084 заявки. Но активисты по-прежнему требуются.
- Мы ждем в качестве кандидатов в городские волонтеры ЧМ-2018 работающую молодежь, специалистов предприятий и учреждений, - рассказала sgpress.ru руководитель Центра городских волонтеров Юлия Рябева. - Организация футбольного первенства мирового масштаба — непростое занятие, поэтому здесь важны люди с опытом. Верхней возрастной границы не существует. Главное, чтобы кандидату к маю 2018 года исполнилось 16 лет.
По словам Юлии Рябевой, есть свободные места для работы в информационных туристских и коммуникационных центрах, на транспортных маршрутах. Добровольцам будет предложено отвечать на телефонные звонки, обрабатывать информацию, показывать дорогу и так далее. При этом знание английского языка желательно, но не обязательно.
Для того, чтобы попасть в программу, необходимо заполнить анкету на сайте www.волонтер63.рф, кликнув на раздел «подать заявку» в правом верхнем углу стартовой страницы сайта. Затем дождаться приглашения и прийти на собеседование с рекрутерами в Центр городских волонтеров на улице Ново-Садовой, 10. Можно сразу приехать в Центр. Контактные телефоны – 207 41 56, 207 41 57. Время работы: с 10.00 до 18.00.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
30 января 2017
104
30 января 2017
98
30 января 2017
136
30 января 2017
88
30 января 2017
109
30 января 2017
949
30 января 2017
100
30 января 2017 , 15:00
34
Больше ста юных лыжников в воскресенье вышли на старт соревнований, посвященных 75-летию...
30 января 2017 , 14:45
104
Конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание...
30 января 2017 , 14:07
98
Несмотря на то, что регистрация кандидатов в волонтеры Оргкомитета «Россия-2018»...
30 января 2017 , 13:58
136
Авария произошла вчера в 18:35 на улице Стара-Загоре в Кировском районе.
30 января 2017 , 13:36
88
23-й фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в феврале-апреле 2017 года.
30 января 2017 , 13:27
109
2 февраля в 18:00 в Самарском художественном музее представят новый проект известного самарского...
30 января 2017 , 13:17
165
В минувшую пятницу прокурор попросил суд приговорить двух предполагаемых угонщиков -...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
31
1
2
3
4
5
29 января 2017
7043
1
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
4879
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4569
6
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
3728
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1100
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
836
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1051
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
6 января 2017
807
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...