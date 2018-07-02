В Самаре продолжает действовать особый противопожарный режим

Ограничен въезд транспортных средств в леса и пребывание там граждан. Также ограничение действует на работы, связанные с разведением огня на территории леса, запрещено применение пиротехники в зданиях и на открытом воздухе.За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф.