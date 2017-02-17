Четыре компании готовы выполнить работы на объекте культурного наследия на Галактионовской/Вилоновской
Определились претенденты на выполнение первоочередных (противоаварийных) мероприятий по сохранению объекта, расположенного в Самаре на ул. Вилоновской, 24/Галактионовской, 102.
Это не эксплуатируемое в настоящее время нежилое здание площадью 1383,40 кв. м имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Оно обременено охранными обязательствами.
В начале XX века здесь был Дом архиерейского подворья. В настоящее время собственником здания, как и заказчиком торгов, выступает ОАО «Корпорация развития Самарской области».
Цель проведения работ, исполнителя которых ищут через открытый аукцион, - обеспечение сохранности объекта и подготовка к выполнению работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия в полном объеме.
В числе прочего победителю торгов предстоит выполнить демонтаж авариного пристроя, гаражей, поста охраны, конструкций пола подвала, конструкций пола первого этажа, внутреннего штукатурного покрытия стен объекта культурного наследия и других конструкций. В списке также работы по усилению фундаментов и конструкций перекрытия подвала здания.
Заявляенная для аукциона максимальная стоимость выполнения работ - 26 550 831 рублей. Работы должны быть выполнены в течение 128 дней.
Как следует из протокола вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе, работы готовы выполнить сразу четыре претендента. В их числе питерское ООО «Гранд» (их предложение - 24 883 870 рублей) и три самарские ООО: «Строительная компания Гарант-Строй» (24 831 952 рубля), «Строительная компания «ВЕСТ» (25 462 491 рубль) и «Научно-производственное управление СамараРеставрация» (21 070 668 рублей).
Итоги аукциона будут подведены в ближайшее время.
Это не эксплуатируемое в настоящее время нежилое здание площадью 1383,40 кв. м имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Оно обременено охранными обязательствами.
В начале XX века здесь был Дом архиерейского подворья. В настоящее время собственником здания, как и заказчиком торгов, выступает ОАО «Корпорация развития Самарской области».
Цель проведения работ, исполнителя которых ищут через открытый аукцион, - обеспечение сохранности объекта и подготовка к выполнению работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия в полном объеме.
В числе прочего победителю торгов предстоит выполнить демонтаж авариного пристроя, гаражей, поста охраны, конструкций пола подвала, конструкций пола первого этажа, внутреннего штукатурного покрытия стен объекта культурного наследия и других конструкций. В списке также работы по усилению фундаментов и конструкций перекрытия подвала здания.
Заявляенная для аукциона максимальная стоимость выполнения работ - 26 550 831 рублей. Работы должны быть выполнены в течение 128 дней.
Как следует из протокола вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе, работы готовы выполнить сразу четыре претендента. В их числе питерское ООО «Гранд» (их предложение - 24 883 870 рублей) и три самарские ООО: «Строительная компания Гарант-Строй» (24 831 952 рубля), «Строительная компания «ВЕСТ» (25 462 491 рубль) и «Научно-производственное управление СамараРеставрация» (21 070 668 рублей).
Итоги аукциона будут подведены в ближайшее время.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 февраля 2017
125
16 февраля 2017
181
16 февраля 2017
215
16 февраля 2017
143
16 февраля 2017
164
16 февраля 2017
626
16 февраля 2017 , 18:22
125
Об этом сегодня заявил министр спорта Самарской области, вице-президент хоккейной...
16 февраля 2017 , 17:45
181
В Управлении Россельхознадзора по Самарской области обнародовали данные за 2016 год.
16 февраля 2017 , 16:55
215
Теперь каждое воскресенье группы будут отправляться в путь по Волге судами на воздушной подушке.
16 февраля 2017 , 16:35
184
Михаил Бабич: «Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должна стать одним из самых благоустроенных городов»
Об этом Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич...
16 февраля 2017 , 16:28
143
В 2017 году хищнице по кличке Нуар исполнится семь лет.
16 февраля 2017 , 16:25
164
Обе они начнут работать в 11:00.
16 февраля 2017 , 15:54
626
По данным ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС), в районе 19 км Московское...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
8396
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
6095
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
5571
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
4758
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
19 января 2017
1849
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
18 января 2017
242
В мероприятии приняли участие представители правительства Самарской области, а также посол...
18 января 2017
390
Одна из авиакомпаний назвала самолет своего парка «Самара» и украсила его фюзеляж...
18 января 2017
311
Они состоятся в ДК «Чайка» в рамках художественной выставки «Яблоки на...