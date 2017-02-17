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Четыре компании готовы выполнить работы на объекте культурного наследия на Галактионовской/Вилоновской

Определились претенденты на выполнение первоочередных (противоаварийных) мероприятий по сохранению объекта, расположенного в  Самаре на ул. Вилоновской, 24/Галактионовской, 102.

Это не эксплуатируемое в настоящее время нежилое здание площадью 1383,40 кв. м имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Оно обременено охранными обязательствами. 

В начале XX века здесь был Дом архиерейского подворья. В настоящее время собственником здания, как и заказчиком торгов, выступает ОАО «Корпорация развития Самарской области».

Цель проведения работ, исполнителя которых ищут через открытый аукцион, - обеспечение сохранности объекта и подготовка к выполнению работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия в полном объеме.

В числе прочего победителю торгов предстоит выполнить демонтаж авариного пристроя, гаражей, поста охраны, конструкций пола подвала, конструкций пола первого этажа, внутреннего штукатурного покрытия стен объекта культурного наследия и других конструкций. В списке также работы по усилению фундаментов и конструкций перекрытия подвала здания.

Заявляенная для аукциона максимальная стоимость выполнения работ - 26 550 831 рублей. Работы должны быть выполнены в течение 128 дней. 

Как следует из протокола вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе, работы готовы выполнить сразу четыре претендента. В их числе питерское ООО «Гранд» (их предложение - 24 883 870 рублей) и три самарские ООО: «Строительная компания Гарант-Строй» (24 831 952 рубля), «Строительная компания «ВЕСТ» (25 462 491 рубль) и «Научно-производственное управление СамараРеставрация» (21 070 668 рублей).

Итоги аукциона будут подведены в ближайшее время. 
Дата: 16 февраля 2017 , 15:10
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Автор текста: Сергей Симонов
Автор фото: bezymyansky.livejournal.com
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