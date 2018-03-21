В Самаре приведут в порядок фасад спортивного лицея

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, начальная цена торгов составляет 10,1 млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета.В список работ входит устройство наружной теплоизоляции здания, покрытие стен полимерной декоративной штукатуркой, облицовка цоколя и крыльца лицея керамической плиткой, а также монтаж кровельного покрытия здания.Все работы необходимо сделать в течение 45 дней с момента подписания контракта. Аукцион в электронной форме пройдет 11 апреля.