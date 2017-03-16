В Самаре пристава обвиняют во взятке в виде денег и бутылки текилы

25 ноября, находясь возле дома № 16 по Долотному переулку, подозреваемая получила требуемое вознаграждение, попросив передать ей бутылку спиртного при следующей встрече. После этого она была задержана полицейскими.Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, по факту получения взятки в крупном размере было возбуждено уголовное дело. Обвинительное заключение по нему было утверждено позавчера. После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Куйбышевский районный суд Самары.