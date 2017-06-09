В Самаре пристав предлагала «отмазать» должника за 150 тысяч рублей и бутылку текилы

25 ноября, находясь возле дома № 16 по Долотному переулку, подозреваемая получила требуемое вознаграждение, попросив передать ей бутылку спиртного при следующей встрече. После этого она была задержана полицейскими.По факту получения взятки в крупном размере было возбуждено уголовное дело. Суд признал подсудимую виновной и с учетом смягчающих ее вину обстоятельств назначил ей 4 года лишения свободы с применением дополнительного вида наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.