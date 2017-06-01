В Самаре при замене бордюров найдена надгробная плита Николая Щорса

«Николай Щорс был похоронен на самом крупном до революции в городе Всесвятском кладбище, находившемся на месте нынешнего парка его имени и окрестностей.Появившееся в 1860-х годах кладбище было разорено в 1930-е годы. Для того чтобы стереть некрополь с лица города, понадобился лишь один указ Горсовета 1930 года. Указ «О реализации памятников, крестов, решеток и надгробных ценностей и знаков в пределах городской черты» развязал руки мародёрам…В 1935 году Куйбышевский горисполком предпринял попытку найти могилу Щорса. Из Москвы была приглашена его жена, но место захоронения тогда так и не нашли. Попытки найти останки начдива предпринимались в 1946 и 1948 годах. Но только в мае 1949 их нашли с помощью непосредственного свидетеля похорон Щорса - рабочего Ферапонтова.10 июля 1949 года состоялось торжественное перезахоронение останков героя. Их погребли на новом городском кладбище (на улице Партизанской). Сюда на орудийном лафете был доставлен прах начдива и при большом стечении народа перезахоронен со всеми воинскими почестями», - написал Андрей Кочетков.