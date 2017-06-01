В Самаре при замене бордюров найдена надгробная плита Николая Щорса
Мемориал офицера военного времени Русской императорской армии был обнаружен возле ОДО. Об этом написал в своем Facebook журналист Андрей Кочетков, упомянув о том, что информация поступила от пользователя соцсети «ВКонтакте» Алексея Лопатина.
«Николай Щорс был похоронен на самом крупном до революции в городе Всесвятском кладбище, находившемся на месте нынешнего парка его имени и окрестностей.
Появившееся в 1860-х годах кладбище было разорено в 1930-е годы. Для того чтобы стереть некрополь с лица города, понадобился лишь один указ Горсовета 1930 года. Указ «О реализации памятников, крестов, решеток и надгробных ценностей и знаков в пределах городской черты» развязал руки мародёрам…
В 1935 году Куйбышевский горисполком предпринял попытку найти могилу Щорса. Из Москвы была приглашена его жена, но место захоронения тогда так и не нашли. Попытки найти останки начдива предпринимались в 1946 и 1948 годах. Но только в мае 1949 их нашли с помощью непосредственного свидетеля похорон Щорса - рабочего Ферапонтова.10 июля 1949 года состоялось торжественное перезахоронение останков героя. Их погребли на новом городском кладбище (на улице Партизанской). Сюда на орудийном лафете был доставлен прах начдива и при большом стечении народа перезахоронен со всеми воинскими почестями», - написал Андрей Кочетков.
«Николай Щорс был похоронен на самом крупном до революции в городе Всесвятском кладбище, находившемся на месте нынешнего парка его имени и окрестностей.
Появившееся в 1860-х годах кладбище было разорено в 1930-е годы. Для того чтобы стереть некрополь с лица города, понадобился лишь один указ Горсовета 1930 года. Указ «О реализации памятников, крестов, решеток и надгробных ценностей и знаков в пределах городской черты» развязал руки мародёрам…
В 1935 году Куйбышевский горисполком предпринял попытку найти могилу Щорса. Из Москвы была приглашена его жена, но место захоронения тогда так и не нашли. Попытки найти останки начдива предпринимались в 1946 и 1948 годах. Но только в мае 1949 их нашли с помощью непосредственного свидетеля похорон Щорса - рабочего Ферапонтова.10 июля 1949 года состоялось торжественное перезахоронение останков героя. Их погребли на новом городском кладбище (на улице Партизанской). Сюда на орудийном лафете был доставлен прах начдива и при большом стечении народа перезахоронен со всеми воинскими почестями», - написал Андрей Кочетков.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
31 мая 2017
168
31 мая 2017
132
31 мая 2017
318
1 июня 2017 , 00:38
414
Мемориал офицера военного времени Русской императорской армии был обнаружен возле ОДО. Об этом...
31 мая 2017 , 20:00
168
По состоянию на 31 мая, на всех участках АО «Предприятие тепловых сетей» (ПТС)...
31 мая 2017 , 18:56
184
Суд вынес приговор 23-летнему уроженцу соседней республики, проживающему на территории России и...
31 мая 2017 , 17:59
132
Как сэкономить время на домашних делах и посвятить больше времени семье, образованию, спорту...
31 мая 2017 , 17:54
300
Инцидент произошел во вторник, 30 мая, около 12:00.
31 мая 2017 , 17:32
172
Объект культурного наследия располагается на улице Куйбышева у площади Революции.
31 мая 2017 , 15:45
318
В Самаре установят 16 топиарных фигур на футбольную тематику.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
6676
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
4518
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
9 мая 2017
4372
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
10 мая 2017
3187
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
15 мая 2017
1107
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
829
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
759
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
652
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...