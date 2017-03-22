В Самаре при столкновении автомобиля и трамвая пострадал мужчина
ДТП произошло сегодня в 5:55 в Кировском районе.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 49-летний водитель автомобиля Датсун Он-До ехал по улице Алма-Атинской со стороны Олимпийской в направлении Ставропольской. По предварительной версии полицейских, автомобилист поворачивал налево не со своего ряда и столкнулся с трамваем № 8 под управлением 29-летнего вагоновожатого.
В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в одну из больниц. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка. Как сообщили sgpress.ru в городском ТТУ, движение трамваев было восстановлено в 7:55.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 49-летний водитель автомобиля Датсун Он-До ехал по улице Алма-Атинской со стороны Олимпийской в направлении Ставропольской. По предварительной версии полицейских, автомобилист поворачивал налево не со своего ряда и столкнулся с трамваем № 8 под управлением 29-летнего вагоновожатого.
В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в одну из больниц. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка. Как сообщили sgpress.ru в городском ТТУ, движение трамваев было восстановлено в 7:55.
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