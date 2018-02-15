В Самаре при столкновении Лады и такси пострадала молодая девушка

По данным ГУ МВД по Самарской области, 22-летняя девушка за рулем Лады Калины ехала по улице Фрунзе со стороны Льва Толстого. Напротив дома №102 на улице Фрунзе при повороте со второго ряда она столкнулась с машиной Datsun on-do.В результате ДТП пострадала водитель отечественного авто, девушка госпитализирована с травмами головы.