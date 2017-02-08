В Самаре при пожаре погиб мужчина

В спасательную службу поступило сообщение о том, что горит дачное строение. Пожар распространился на площади 100 кв.м. С огнем боролись 25 человек и 7 спецмашин. Возгорание было ликвидировано спустя почти час, в 2:44. Сообщается, что при пожаре погиб мужчина, личность которого устанавливается.