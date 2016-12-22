В Самаре при пожаре погиб 35-летний мужчина

Горели вещи в доме, площадь пожара составила 25 кв.м. Ему был присвоен уровень сложности «1 БИС». Возгорание было ликвидировано в 9:00 силами 27 огнеборцев и 6 спецмашин. При пожаре погиб 35-летний мужчина.Вечером этого же дня, в 19:29, произошел еще один пожар на Волжском шоссе. Горели утеплитель фасада здания с 6 по 7 этаж на площади 5 кв.м. Во время пожара было эвакуировано 40 человек. Для борьбы с огнем были привлечены силы 20 пожарных и 6 спецмашин. Пожар был ликвидирован спустя полтора часа, в 20:59.