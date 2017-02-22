В Самаре при оплате за капремонт будет взиматься комиссия
Изменения вступят в силу с марта.
Как сообщается на сайте регионального отделения Фонда капитального ремонта, без процентов заплатить за капремонт можно будет только в отделениях банков «Солидарность» и «Земского банка». В остальных кредитных организациях (банках) и в отделениях «Почты России» за операцию будет взиматься комиссия по тарифам.
Напомним, платежные документы на оплату взносов формируются до 21 числа текущего месяца. Так как данные об оплате капремонта из кредитных организаций нередко поступают с опозданием, все уплаченные средства будут учтены в следующем месяце.
Как сообщается на сайте регионального отделения Фонда капитального ремонта, без процентов заплатить за капремонт можно будет только в отделениях банков «Солидарность» и «Земского банка». В остальных кредитных организациях (банках) и в отделениях «Почты России» за операцию будет взиматься комиссия по тарифам.
Напомним, платежные документы на оплату взносов формируются до 21 числа текущего месяца. Так как данные об оплате капремонта из кредитных организаций нередко поступают с опозданием, все уплаченные средства будут учтены в следующем месяце.
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