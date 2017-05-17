В Самаре презентуют пешеходные экскурсии к ЧМ-2018
Официальные маршруты по историческому центру города разработаны специально к предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Они будут презентованы в субботу, 20 мая.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, аккредитация экскурсоводов на пешеходные маршруты будет проходить до конца марта 2018 года. Аккредитованным профессиональным экскурсоводам во встрече гостей будут помогать самарские городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Время и место сбора группы: 20 мая в 11:00 на пл. Куйбышева (напротив памятника В.Куйбышеву на улице Чапаевской).
Как сообщает пресс-служба городской администрации, аккредитация экскурсоводов на пешеходные маршруты будет проходить до конца марта 2018 года. Аккредитованным профессиональным экскурсоводам во встрече гостей будут помогать самарские городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Время и место сбора группы: 20 мая в 11:00 на пл. Куйбышева (напротив памятника В.Куйбышеву на улице Чапаевской).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
17 мая 2017
33
17 мая 2017
105
17 мая 2017
117
17 мая 2017
131
17 мая 2017
202
17 мая 2017
165
17 мая 2017 , 19:18
33
Самарский зоопарк приглашает рыжеволосых жителей и гостей нашего города получить памятные...
17 мая 2017 , 18:52
96
Схема движения изменится в начале следующей недели.
17 мая 2017 , 18:49
105
20 июля 2016 года в одном из домов по улице Советской в Кировском районе Самары были обнаружены...
17 мая 2017 , 17:50
117
В среду, 17 мая, самарские футболисты сыграли последний выездной матч в этом сезоне....
17 мая 2017 , 17:47
131
Официальные маршруты по историческому центру города разработаны специально к предстоящему...
17 мая 2017 , 17:22
202
Сообщение о возгорании поступило в среду, 17 мая, в 13:44.
17 мая 2017 , 16:45
130
Исключение составил Волжский проспект в районе гостиницы «Волга», где в связи с...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5534
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5144
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3650
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3436
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
630
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
361
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
612
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2740
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.