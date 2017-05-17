В Самаре презентуют пешеходные экскурсии к ЧМ-2018

Как сообщает пресс-служба городской администрации, аккредитация экскурсоводов на пешеходные маршруты будет проходить до конца марта 2018 года. Аккредитованным профессиональным экскурсоводам во встрече гостей будут помогать самарские городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.Время и место сбора группы: 20 мая в 11:00 на пл. Куйбышева (напротив памятника В.Куйбышеву на улице Чапаевской).