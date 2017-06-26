В Самаре презентуют «Русский дом»

В четверг, 29 июня, в 16:00 в центре «Возрожденные традиции» (ул. Молодогвардейская, 121) состоится презентация проекта «Русский дом».Как сообщает пресс-служба областного правительства, «Русский дом» - это интерактивная программа, которая позволит погрузиться в атмосферу «дворянского дома» начала прошлого столетия: посетить восстановленные интерьеры старинного особняка, оказаться в литературно-музыкальном салоне с великолепным классическим репертуаром: вокальные произведения, поэзия, небольшие жанровые зарисовки.Гости «Русского дома» посетят художественную мастерскую и под руководством мастеров и изготовят собственный фамильный «Вензель» и старинную рукодельную миниатюру. Кроме того, в зале приемов будет дан мастер - класс по этикету, светским манерам и элементам бального танца.