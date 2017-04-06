В Самаре предприятие погасило долги по налогам на сумму почти 80 млн рублей

Помимо этого, судебными приставами было вынесено постановление о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юрлиц. В результате данные действия возымели эффект и компания в кратчайшие сроки погасила всю сумму задолженности в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.