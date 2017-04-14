В Самаре предлагают разрешить продажу алкоголя после 22:00
Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы.
Депутаты рассматривают возможность снять запрет на продажу спиртного в День студентов (25 января), День молодежи (27 июня) и Международный день студентов (17 ноября). По словам заместителя руководителя правового управления думы Романа Ляопарова, запрет на продажу спиртного продолжит действовать в Международный день защиты детей (1 июня) и в День знаний (1 сентября).
Кроме того, предложено разрешить продавать алкоголь с 8:00 до 23:00. Сейчас купить спиртное в торговых точках Самарской области можно только с 10:00 и до 22:00. В воскресенье продажа алкоголя прекращается в 17:00. Послабление сделано только для так называемых "легких" алкогольных напитков.
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АННА
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