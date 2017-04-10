В Самаре появятся пять "заправок" для электрокаров. АДРЕСА

Электрозаправки будут расположены вблизи бизнес-центров, новых жилых комплексов и крупных отелей.



Как сообщает пресс-служба «Самарских распределительных сетей», зарядные станции будут представлять собой встраиваемые в стену трансформаторных подстанций вандалозащищенные панели с двумя зарядными розетками. Панели будут с цветовой индикацией процесса подключения и зарядки, а также идентификацией пользователей посредством специальных карт доступа. От одной установки одновременно можно будет заряжать два автомобиля. Время «заправки» стандартного современного электрокара составит около 4 часов.



В текущем году планируется запустить пять зарядных станций. Места их установки в Самаре выбраны с учетом загруженности местности и проходимости. Как уточнили sgpress.ru в «Самарских распределительных сетях», заправки появятся у отеля Ренессанс, у бизнес-центра на улице Урицкого, у жилых комплексов на улицах Солнечная, Академика Платонова и 6-я просека.



«Стоимость заправки пока неизвестна, так как на данный момент идет выбор поставщика. Срок открытия зарядных станций - второе полугодие 2017 года», - сообщили sgpress.ru в «Самарских распределительных сетях».