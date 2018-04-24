В Самаре появятся несколько новых улиц

Житель микрорайона «Жигулевские ворота» Игорь Ухлинов рассказал: дома там построены хаотично, их нумерация непоследовательна. При этом название есть только у одной улицы - Родниковой. Из-за этого у людей возникает ряд проблем: они не могут оформить прописку, гостям, приезжающим сюда, трудно найти нужные дома, сложно вызвать такси.Руководитель департамента градостроительства Елена Бондаренко предложила через специальную процедуру присвоить наименования сразу всем улицам. На приеме решили: люди сами подберут названия, чтобы потом не было негативных отзывов.- Предлагаю после майских праздников организовать встречу со всеми жителями микрорайона, обсудить, как назвать улицы, а заодно и другие важные вопросы. До этого момента поговорите с соседями, соберите предложения по наименованию улиц, чтобы у нас сложился предметный и результативный разговор, - подчеркнула Лапушкина.Также люди просили обратить внимание на содержание дорог в микрорайоне и сделать рядом с домами остановку. Эти вопросы в администрации рассмотрят в ближайшее время.Благоустройство территории волнует и жителей улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Инициативная группа, представляющая интересы 13 домов, обратилась к мэру с просьбой включить их двор в программу «Формирование комфортной городской среды». Жители рассказали, что уже разработали проект благоустройства, создают некоммерческую организацию, которая потом будет обслуживать участок.Глава города пояснила собравшимся, что перечень дворов, которые будут отремонтированы в этом сезоне, уже сформирован. Елена Лапушкина предложила людям подать заявку на следующий год. А пока некоторые просьбы жителей выполнят силами районной администрации: вывезут самовольно установленные гаражи и оборудуют спортивную площадку.Наталья Гришина и Ольга Мямина пришли с предложением создать в Самаре центр образования для ребят с синдромом Дауна и аутизмом. Как отметила Гришина, сегодня такие дети обучаются в коррекционных школах, но программа подходит не всем. Многие ребята просто «отсиживают» уроки, но в силу своих особенностей не понимают большую часть материала. Тогда как индивидуальные занятия со специалистами могли бы дать хороший результат.Руководитель городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова уточнила: речь идет о непрерывной реабилитации, социализации и адаптации.Решили начать с поиска подходящего помещения: департамент управления имуществом предложил авторам идеи рассмотреть несколько вариантов, находящихся в муниципальной собственности. В ближайшее время Ольга и Наталья совместно с сотрудниками департамента осмотрят здание на улице Бобруйской. Пока вопрос с открытием специализированного центра будет прорабатываться, глава города предложила, чтобы дети с особенностями присоединились к занятиям, которые проводят городские центры «Семья».- Прошу вас проработать этот вопрос и при необходимости препрофилировать некоторые занятия под особенности именно таких ребят, - обратилась мэр к Найденовой. - Параллельно с этим подготовьте обращение в министерство социально-демографической политики об оказании поддержки в той части вопроса, которая находится в его компетенции.Жители дома №6 на улице Ново-Садовой собираются создавать ТСЖ. Однако не могут выяснить, кому принадлежат квадратные метры на первых этажах здания, где находятся торговые объекты. Как рассказала Татьяна Заплетина, эти помещения не переведены в нежилые, там сделана незаконная перепланировка. Елена Лапушки- на потребовала прояснить ситуацию в сжатые сроки. Заместитель главы администрации Октябрьского района Богдан Корчуганов пообещал в ближайшее время провести проверки в здании.- Вопрос нужно решать. Жителям необходимо помочь довести дело до конца, - отметила глава города.