В Самаре появятся двухметровые матрешки и трехметровый человек с мячом
МП «Спецремстройзеленхоз» разместило на официальном сайте госзакупок заказ на поставку топиарных фигур и композиций.
Согласно проектной документации, начальная цена контракта составляет 3,3 млн рублей. Деньги будут выделены из средств государственных (унитарных)
предприятий.
Победителю торгов предстоит доставить на улицу 22 Партсъезда, 191 две топиарные композиции «Летящий мяч» параметрами не менее 2,3х5,3х1,7 метра, две композиции «Бутса и мяч» габаритами не менее 2,6х3,7х2 м и диаметром мяча не менее 2 метра, три двухметровые «Матрешки» шириной и толщиной не меньше одного метра, две топиарные композиции «Мяч в сердце» высотой и шириной не менее 2,5 м и толщиной не менее одного метра, три двухметровых «Футболиста» шириной и толщиной не менее 1,7 м и 1,5 м соответственно, один «Человечек с мячом» параметрами не менее 3,3х2,4х1,2 м и две композиции «Мяч на волнах» высотой, толщиной и шириной не менее 2х6,5х1 м соответственно.
Лицевое покрытие фигур должно представлять из себя имитацию стриженого газона, покрывающего внешний каркас. Он должен быть стойким к воздействию окружающей среды, ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям. Основа газона должна быть эластичная, изготовлена из резины или латекса с дренажными отверстиями. Ворс длиной не более 2 см должен быть изготовлен из фибрилированного или монофиламентного полиэтилена.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 7 июля. Торги состоятся 14 июля. Срок поставки топиарных композиций и фигур – с момента подписания контракта до 31 декабря текущего года.
Согласно проектной документации, начальная цена контракта составляет 3,3 млн рублей. Деньги будут выделены из средств государственных (унитарных)
предприятий.
Победителю торгов предстоит доставить на улицу 22 Партсъезда, 191 две топиарные композиции «Летящий мяч» параметрами не менее 2,3х5,3х1,7 метра, две композиции «Бутса и мяч» габаритами не менее 2,6х3,7х2 м и диаметром мяча не менее 2 метра, три двухметровые «Матрешки» шириной и толщиной не меньше одного метра, две топиарные композиции «Мяч в сердце» высотой и шириной не менее 2,5 м и толщиной не менее одного метра, три двухметровых «Футболиста» шириной и толщиной не менее 1,7 м и 1,5 м соответственно, один «Человечек с мячом» параметрами не менее 3,3х2,4х1,2 м и две композиции «Мяч на волнах» высотой, толщиной и шириной не менее 2х6,5х1 м соответственно.
Лицевое покрытие фигур должно представлять из себя имитацию стриженого газона, покрывающего внешний каркас. Он должен быть стойким к воздействию окружающей среды, ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям. Основа газона должна быть эластичная, изготовлена из резины или латекса с дренажными отверстиями. Ворс длиной не более 2 см должен быть изготовлен из фибрилированного или монофиламентного полиэтилена.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 7 июля. Торги состоятся 14 июля. Срок поставки топиарных композиций и фигур – с момента подписания контракта до 31 декабря текущего года.
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