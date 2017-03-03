В Самаре появится визовый центр Испании
Его откроет 3 марта компания BLS International Limited, выполняющая функции визового оператора этой европейской страны.
Как сообщает «Интерфакс туризм», всего фирма откроет восемь новых визовых центров в регионах России, в том числе и в Самаре. Также учреждения появятся в Саратове, Воронеже, Уфе, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде и Краснодаре. После их открытия общее число у нас в стране достигнет 14-ти.
Как сообщает «Интерфакс туризм», всего фирма откроет восемь новых визовых центров в регионах России, в том числе и в Самаре. Также учреждения появятся в Саратове, Воронеже, Уфе, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде и Краснодаре. После их открытия общее число у нас в стране достигнет 14-ти.
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