В Самаре появится визовый центр Испании

Его откроет 3 марта компания BLS International Limited, выполняющая функции визового оператора этой европейской страны.



Как сообщает «Интерфакс туризм», всего фирма откроет восемь новых визовых центров в регионах России, в том числе и в Самаре. Также учреждения появятся в Саратове, Воронеже, Уфе, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде и Краснодаре. После их открытия общее число у нас в стране достигнет 14-ти.