В Самаре появится своя хоккейная школа

В четверг, 22 июня, состоялся прием граждан губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Одно из обращений касалось отсутствия в Самарегосударственной хоккейной школы.Николай Меркушкин заметил, что в ближайшем будущем в городе появится несколько новых ледовых площадок. Уже в этом году заработает лед в спорткомплексе «МТЛ Арена-2». Кроме того, три ледовых площадки (две из них хоккейные) будут функционировать в новом ледовом Дворце спорта, который построят на улице Молодогвардейской.- Мы заинтересованы, чтобы хоккей в Самарской области развивался. Сейчас в регионе есть лишь одна хоккейная школа. Она находится в Тольятти. В Самаре этим вопросом долгое время не занимались. Школа обязательно будет открыта. Возможно, что сможем объявить набор в нее уже в сентябре этого года, - сказал губернатор.