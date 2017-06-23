В Самаре появится своя хоккейная школа
Ее хотят создать на базе самарской школы олимпийского резерва №1.
В четверг, 22 июня, состоялся прием граждан губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Одно из обращений касалось отсутствия в Самаре
государственной хоккейной школы.
Николай Меркушкин заметил, что в ближайшем будущем в городе появится несколько новых ледовых площадок. Уже в этом году заработает лед в спорткомплексе «МТЛ Арена-2». Кроме того, три ледовых площадки (две из них хоккейные) будут функционировать в новом ледовом Дворце спорта, который построят на улице Молодогвардейской.
- Мы заинтересованы, чтобы хоккей в Самарской области развивался. Сейчас в регионе есть лишь одна хоккейная школа. Она находится в Тольятти. В Самаре этим вопросом долгое время не занимались. Школа обязательно будет открыта. Возможно, что сможем объявить набор в нее уже в сентябре этого года, - сказал губернатор.
В четверг, 22 июня, состоялся прием граждан губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Одно из обращений касалось отсутствия в Самаре
государственной хоккейной школы.
Николай Меркушкин заметил, что в ближайшем будущем в городе появится несколько новых ледовых площадок. Уже в этом году заработает лед в спорткомплексе «МТЛ Арена-2». Кроме того, три ледовых площадки (две из них хоккейные) будут функционировать в новом ледовом Дворце спорта, который построят на улице Молодогвардейской.
- Мы заинтересованы, чтобы хоккей в Самарской области развивался. Сейчас в регионе есть лишь одна хоккейная школа. Она находится в Тольятти. В Самаре этим вопросом долгое время не занимались. Школа обязательно будет открыта. Возможно, что сможем объявить набор в нее уже в сентябре этого года, - сказал губернатор.
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