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В Самаре появится памятная аллея, посвященная году особо охраняемых природных территорий

Год экологии для детско-молодежной общественной организации «Зеленая волна» при школе №34 не просто повод, а стимул к активной деятельности. 

Хотя ее представители уже не один год принимают меры, чтобы сделать Самару чище и лучше. Им удалось объединить под своим началом почти все экологические отряды областной столицы. Ради нас и нашего здоровья.

Вот, к примеру, «Зеленый трамвай», курсирующий по городу как напоминание о необходимости беречь окружающую среду. Его дизайн - подарок юных защитников природы гостям и жителям Самары. Именно ребята инициировали и провели в нем множество акций экологической направленности. В частности, разработали звуковые экскурсии о природе города, его уникальных естественных объектах, которым необходима забота каждого из нас.

Кроме множества общегородских акций, активисты «Зеленой волны» в прошлом году провели мониторинг наличия и качества урн в городе, оценили количественную потребность в них.

Ведь, как говорят юные экологи, чисто не только там, где убирают, а там, где не сорят. А если есть удобные цивилизованные средства сохранения чистоты, то и совесть не позволит мусорить. Полный анализ ситуации с конкретными предложениями члены организации направили в соответствующие ведомства, занимающиеся этим вопросом.

Тщательно поработали участники «Зеленой волны» и над проектом «Опасные лампы». В некоторых типах светильников содержится от 3 до 5 мг ртути - вещества, относящегося к первому классу токсичных отходов. Неправильная их утилизация приводит к попаданию этого металла в почву, воду, воздух и наносит вред здоровью человека и окружающей среде. Даже минимальные дозы испарений могут вызвать острые физические и психические расстройства у людей: от общей слабости, головной боли и повышения температуры тела до болей в животе, расстройства желудка, болезни десен и даже поражения нервной системы.

Защитники природы разработали для населения информационную листовку о правилах обращения с энергосберегающими и люминесцентными лампами, создали карту города с отметкой пунктов их приема, разместили эту информацию в Интернете.

Председатель «Зеленой волны» Ирина Семенова рассказала, что ребята также занимаются сохранением дубов, которые сравнительно редки в Самаре. Школьники посадили 15 молодых деревьев.

Ближайшей осенью запланирована закладка памятной аллеи, посвященной Году особо охраняемых природных территорий. Уже стартовали и расписаны по месяцам экологические фестивали, субботники и акции.

«Экология: от слов к делу!» - таков девиз «Зеленой волны», которая объединяет около 900 человек из 45 образовательных учреждений города.

- Мною, как и другими ребятами, движет чувство гордости, заботы о своем городе, - объяснила свое участие в общественной организации ученица 11 класса школы №34 Алина Зайцева. - Хотим облагородить родной город. Мы действуем не только как экологическая организация, но и пропагандируем здоровый образ жизни. Кроме того, помогаем детским домам, ветеранам. Оказываем содействие приютам для животных. Привлекаем не только школьников, но и студентов, родителей, различные организации, сотрудничаем с администрацией района и города. От каждого зависит, каким будет завтра нашей малой родины и нас с вами.
Дата: 17 февраля 2017 , 09:30
301
Автор текста: Ирина Соловьева
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