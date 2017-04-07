В Самаре появится городское лесничество
Об этом заявил глава Самары Олег Фурсов в рамках прямого эфира на телеканале «Скат» в ответ на обращение одной из жительниц города.
Самарчанка задала вопрос о сохранности леса рядом с кладбищем «Сорокины хутора», который в настоящее время относится к зоне Р-3, то есть к зоне природного ландшафта.
Олег Фурсов отметил, что в настоящее время в городе завершаются кадастровые работы и постановка городских лесов на учет.
- Мы планируем завершить эту работу к сентябрю 2017 года и после того, как наш план будет утвержден Рослесхозом, мы приступим к созданию Самарского лесничества. Это позволит взять под контроль все городские леса. В настоящий момент проведена ревизия, 8,5 тысяч гектаров лесов сохранены, но 3,5 тысяч по разным причинам ушли, скажем так, в пользу третьих лиц. После того, как мы завершим все работы, связанные с регистрацией лесов, будем предметно разбираться с тем, когда, кто и на каком основании занимал эти территории. В каких-то случаях это будет узаконено, в других - мы будем заставлять собственников демонтировать те сооружения, которые там построены. У нас постоянно возникают ситуации, связанные с незаконной вырубкой лесов, и рядом с кладбищем «Сорокины хутора» такая вырубка была произведена буквально три года назад. Мы внимательно разбираемся по всем подобным фактам совместно с силовыми структурами, - сказал Олег Фурсов.
Самарчанка задала вопрос о сохранности леса рядом с кладбищем «Сорокины хутора», который в настоящее время относится к зоне Р-3, то есть к зоне природного ландшафта.
Олег Фурсов отметил, что в настоящее время в городе завершаются кадастровые работы и постановка городских лесов на учет.
- Мы планируем завершить эту работу к сентябрю 2017 года и после того, как наш план будет утвержден Рослесхозом, мы приступим к созданию Самарского лесничества. Это позволит взять под контроль все городские леса. В настоящий момент проведена ревизия, 8,5 тысяч гектаров лесов сохранены, но 3,5 тысяч по разным причинам ушли, скажем так, в пользу третьих лиц. После того, как мы завершим все работы, связанные с регистрацией лесов, будем предметно разбираться с тем, когда, кто и на каком основании занимал эти территории. В каких-то случаях это будет узаконено, в других - мы будем заставлять собственников демонтировать те сооружения, которые там построены. У нас постоянно возникают ситуации, связанные с незаконной вырубкой лесов, и рядом с кладбищем «Сорокины хутора» такая вырубка была произведена буквально три года назад. Мы внимательно разбираемся по всем подобным фактам совместно с силовыми структурами, - сказал Олег Фурсов.
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