В Самаре появился музей боевой славы «Маршал Д.Ф. Устинов»

Экспозиция развернута в школе № 144, которая с этого года носит имя нашего земляка.



Сегодня, 20 декабря, в день памяти маршала Дмитрия Устинова, в самарской школе № 144 торжественно открылся музей его имени. Он был министром оборонной промышленности с 1953 по 1957 годы, министром обороны СССР с 1976 по 1984 годы, очень многое сделал для укрепления военной мощи страны, а родился он в 1908 году здесь, в Самаре.



На открытие музея, где собраны копии документов и наград, на планшетах представлен весь ряд боевой техники, которая создавалась в стране в 50-х – 80-х годах, прибыли почетные гости. В первую очередь внук маршала Сергей Немцов, в семье которого хранится основная часть архивов. Коллектив школы № 144 уже наладил с ним тесную связь, проведена немалая поисковая работа, и вот первый результат – музейная комната и несколько готовых поисковых проектов школьников.



- Наша семья очень благодарна юным самарцам и их педагогам за такое уважительное отношение к Дмитрию Федоровичу Устинову. Все сделано на очень хорошем уровне. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем эта работа оставалось живой, неформальной, - высказал мнение по поводу увиденного и услышанного Сергей Немцов.



Краеведы сообщили, что через музей пройдут экскурсионные группы всех школ города. Всего в Самаре работают уже около 100 школьных музеев, и 34 из них носят имена наших земляков – героев и выдающихся деятелей эпохи.