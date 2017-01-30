В Самаре появился ледяной символ ЧМ-2018

Сфотографироваться с арт-объектом можно совершенно бесплатно.



Торжественное открытие ледяных скульптур – футбольного мяча и хэштэга #чм2018 - состоялось сегодня у стен Самарской областной юношеской библиотеки на проспекте Ленина, 14. Символы чемпионата изготовили из снега и льда юные добровольцы. Работа заняла две недели. Ребята трудились каждый день по несколько часов. Их не остановила даже холодная погода на улице.



- Строить скульптуры было сложно, но интересно. Было холодно, поэтому мы старались одеться потеплее, - рассказал один из волонтеров, студент Самарского университета Данил Константинов.



Представители Областной юношеской библиотеки с волонтерами и другими неравнодушными горожанами долго обсуждали, какие изготовить скульптуры. Все пришли к единому мнению: символы предстоящего мундиаля - самая актуальная на сегодня тема для арт-объекта.



Заслуженный ветеран профессионального футбольного клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов поблагодарил добровольцев за приложенные усилия.



- Самару ожидает грандиозное событие, к которому мы должны быть готовы, - уверен известный футболист.