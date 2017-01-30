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В Самаре появился ледяной символ ЧМ-2018

Сфотографироваться с арт-объектом можно совершенно бесплатно.

Торжественное открытие ледяных скульптур – футбольного мяча и хэштэга #чм2018 - состоялось сегодня у стен Самарской областной юношеской библиотеки на проспекте Ленина, 14. Символы чемпионата изготовили из снега и льда юные добровольцы. Работа заняла две недели. Ребята трудились каждый день по несколько часов. Их не остановила даже холодная погода на улице.

- Строить скульптуры было сложно, но интересно. Было холодно, поэтому мы старались одеться потеплее, - рассказал один из волонтеров, студент Самарского университета Данил Константинов.

Представители Областной юношеской библиотеки с волонтерами и другими неравнодушными горожанами долго обсуждали, какие изготовить скульптуры. Все пришли к единому мнению: символы предстоящего мундиаля - самая актуальная на сегодня тема для арт-объекта.

Заслуженный ветеран профессионального футбольного клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов поблагодарил добровольцев за приложенные усилия.

- Самару ожидает грандиозное событие, к которому мы должны быть готовы, - уверен известный футболист. 
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Дата: 30 января 2017 , 16:54
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Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: Владимир Пермяков
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