В Самаре появился еще один Забивака
Скульптуру официального талисмана ЧМ-2018 установили на площади Славы.
Напомним, всего в городе установят семь таких фигур. Волк Забивака уже стоит у двух городских отелей и у входа в Главный билетный центр (Московское шоссе, 81). Еще одна скульптура Забиваки установлена на железнодорожном вокзале.
Также двухметровый Забивака появится на площади Куйбышева, где в дни матчей будет организован Фестиваль болельщиков FIFA 2018.
Напомним, всего в городе установят семь таких фигур. Волк Забивака уже стоит у двух городских отелей и у входа в Главный билетный центр (Московское шоссе, 81). Еще одна скульптура Забиваки установлена на железнодорожном вокзале.
Также двухметровый Забивака появится на площади Куйбышева, где в дни матчей будет организован Фестиваль болельщиков FIFA 2018.
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