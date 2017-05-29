В Самаре появилось летнее расписание водных маршрутов
График движения судов изменится со 2 июня и будет действовать все лето.
Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, расписание переправы по Волге меняется на маршрутах: Самара-Винновка, Самара – Рождествено, Самара – Зольное, Поляна им. Фрунзе – Гаврилова Поляна, Осипенко – Зеленая роща – Осипенко. Также изменения коснутся скоростной переправы на маршрутах: Самара – Ширяево, Самара – Тольятти, Самара – Сызрань, Тольятти – Самара – Сызрань.
С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.
Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, расписание переправы по Волге меняется на маршрутах: Самара-Винновка, Самара – Рождествено, Самара – Зольное, Поляна им. Фрунзе – Гаврилова Поляна, Осипенко – Зеленая роща – Осипенко. Также изменения коснутся скоростной переправы на маршрутах: Самара – Ширяево, Самара – Тольятти, Самара – Сызрань, Тольятти – Самара – Сызрань.
С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.
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