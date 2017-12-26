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В Самаре появились новые деньги

12 октября 2017 года Банком России введены в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

Первыми их увидели жители городов, символы которых изображены на банкнотах, - Севастополя и Владивостока. Завершается настройка кассового оборудования и банкоматов для приема новых купюр и начался их массовый выпуск. Новинки начинают хождение и в нашем регионе. По этому случаю в самарском отделении Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ состоялась пресс-конференция для СМИ.

По словам заместителя управляющего отделением Сергея Леонтьева, новые купюры с непривычно крупными цифрами и изображениями, ярких синего и зеленого цветов отвечают мировым тенденциям дизайна банкнот. Так легче распознавать номиналы, в том числе слабовидящим людям. Впервые на банкнотах изображена не эмблема Банка России, а двуглавый орел. 

Новинки соответствуют габаритам банкнот, давно находящихся в обращении. Например, купюры в 200 рублей имеют тот же размер, что и 50, 100, 500. А 2000 - аналогичны по длине и ширине 1000 и 5000 рублям. Леонтьев сообщил, что новые банкноты будут появляться постепенно. Введение их в обиход приведет к тому, что население станет меньше пользоваться купюрами в 100, 500 и 1000 рублей. В то же время общий объем наличных денег не увеличится. «Севастопольские» и «владивостокские» деньги будут выпускать в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты.

Уже в ходу

Купюры достоинством 200 и 2000 рублей - законное платежное средство, их уже обязаны принимать в магазинах и предприятиях сервиса наряду с другими банкнотами. Если отказывают, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в службу Банка России по защите прав потребителей. Интернет-приемная - http://www.cbr.ru/Reception.

В режиме защиты

Об уникальном защитном комплексе банкнот рассказала ведущий эксперт по исследованию денежных знаков самарского отделения Татьяна Свергун. Среди таких признаков, например, на 2000 рублей использован оптический переменный элемент - золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. Этот элемент сложно подделать, но при этом очень легко проверить невооруженным глазом.

Другой «хранитель» - модернизированная голографическая нить, на которой под острым углом видно символ рубля. Также использованы водяной знак, защитная нить, микроизображения, кипп-эффект, когда при наклоне банкноты появляется изображение символа рубля. Оно может быть темным на светлом фоне или светлым на темном в зависимости от угла наблюдения.
Дата: 26 декабря 2017 , 10:40
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Автор текста: Ева Скатина
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