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В Самаре появились граффити с Яшиным, Пеле и Зиданом

На фасадах изображают самые яркие события за всю историю Чемпионата мира по футболу.

Как ранее писал sgpress.ru, в Самаре проходит проект #ИсторииЧемпионов. Известные российские стрит-арт-художники создают на фасадах домов и других городских объектах граффити с самыми яркими событиями за всю историю Чемпионата мира по футболу. Рисунки появились в Красноглинском, Промышленном, Октябрьском, Ленинском и Самарском районах.




Так, на фасаде дома на Демократической, 30 появилось граффити, посвященное лучшему футболисту XX века по версии FIFA - бразильскому нападающему Пеле. На рисунке изображен мальчишка, который играет в футбол во дворе, представляя себя на его месте.



































Новое граффити нарисовали и на стене дома на улице Демократической, 37. Там изобразили великого советского футбольного вратаря Льва Яшина.


































На улице Максима Горького, 131 автор граффити показал дворовой футбол, в который играют команда кошек и собак, а судьи - птицы. На работе написаны высказывания на польском и грузинском языках, подчеркивая мультикультурность будущего Чемпионата мира. Дословно их можно перевести как: na podwórzu (польск.) - во дворе, დღითიდღე (груз.) - день за днем,დღესმიყვებამეორე (груз.) - за днем следует второй.
























Проезжая по Красной Глинке (5-й квартал, 3А), можно отследить путь Зинедина Зидана - от лучшего французского игрока в истории до лучшего тренера в мире.






























Граффити на Симферопольской, 24 - о самом красивом голе за всю историю Чемпионата Мира. Его автором стал мексиканец Мануэль Негрете, забивший мяч в ворота сборной Болгарии на мундиале 1986 года. Фигура футболиста по стилю напоминает героя эпохи советского монументализма: он запечатлен парящим на фоне голубого неба.































На фасаде дома на Ново-Садовой, 361 запечатлели финал ЧМ 1998 года - матч между Бразилией и Францией.





























А на Ново-Садовой, 349 появился легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. 


 
Дата: 4 июня 2018 , 15:51
493
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: www.instagram.com/makehistory2018, www.instagram.com/zukclub, Оксана Анищенко
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