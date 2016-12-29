В Самаре появились баннеры с изображением талисмана ЧМ-2018 по футболу

На вентиляционных киосках самарского метро можно увидеть Официальный Талисман ЧМ-2018 – волка Забиваку, символику и логотип Самары как города-организатора.Уже размещены 53 баннера к ЧМ-2018, в том числе – на въезде в Самару со стороны Волжского шоссе и Демократической, а также на входе в Струковский сад. В настоящее время завершен монтаж 50 стягов на мосту по улице Главной.Напомним, по улицам города курсирует брендированный общественный транспорт, в футбольной тематике оформлено более 100 остановок. На фонарях можно увидеть световые фигуры «Футболист» и более 100 красочных стягов с символами Самары во всех районах города. Любой желающий может сфотографироваться на фоне рамки с главными символами Самары как города-организатора ЧМ – они находятся на набережной около Полевого спуска и Речного вокзала и в парке Гагарина.