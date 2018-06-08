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В Самаре появилась стена с цитатами на всех языках мира

На ней свои послания оставили олимпийские чемпионы.

Улицы города превратились в галерею. Команда художников украсила стену дома на Максима Горького,131 в необычном стиле – авторы собрали около 300 жизнеутверждающих цитат на разных языках мира.

Идея создания картины под названием «Стена чемпионов» принадлежит самарскому художнику Андрею Сяйлеву, который помимо творчества еще занимается курированием проекта. По его мнению, эта работа станет одним из главных культурных объектов во время чемпионата мира.

- Мы хотели передать эффект, будто несколько сотен представителей других стран сами оставили сообщения о своем жизненном опыте. Важно было создать новую городскую традицию, поэтому мы попросили олимпийских чемпионов, чтобы они вписали свои цитаты в эту работу. Теперь они будут находиться в одном ряду с высказываниями Стива Джобса, Николая Гоголя, Будды и знаменитых спортсменов, - рассказал Андрей Сяйлев.

Кроме русского, английского, французского, немецкого, испанского языков, на стене можно заметить фразы на чешском, ирландском, хинди и даже на латыни. Послания призывают прохожих двигаться вперед, работать над собой и стремиться к вершинам.

Свою лепту в создание картины внесли первый в истории Самары олимпийский чемпион Борис Шухов и посол города-организатора ЧМ-2018, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Родомакина. Так на стене появились цитаты «Не бойся своих желаний» и «Приходя в большой спорт, ставишь себе цель. Иди к ней годами с мыслью: «Ты сможешь!».

- Для Самары подобные работы являются большим шагом вперед. Сейчас наш город находится в тренде, он очень преобразился. Мне было приятно оставить свой след в истории с фразой, c которой я иду по жизни, - поделилась впечатлениями Николь Родомакина.

Борис Шухов признался, что его цитата появилась во время тренировок по велоспорту, когда приходилось много работать и во всем себя ограничивать. Так закалялся его характер.

- Я ездил по многим городам, но нигде еще не видел таких проектов. Он покажет, насколько Самара продвинута в плане искусства, - отметил Шухов.

Задуманное удалось осуществить и благодаря жильцам дома, которые поддержали инициативу. Теперь они считают фасад здания одной из главных достопримечательностей города.

- Нужно принимать современные веяния, потому что настоящее культурное наследие это наши художники. Стену еще не открыли, но здесь уже фотографируются местные жители и туристы, - пояснил член жилищно-строительного кооператива «Волга» Владимир Азаров.

Напомним, что в Самаре можно увидеть шесть расписанных фасадов, готовящуюся инсталляцию на мосту на пересечении Ташкентской и Демократической, а также красочный забор на Красной Глинке. Для этого в наш город пригласили именитых художников из столицы, среди которых Миша Most и Марат Morik. Кроме того, дополнительные два фасада отдали в работу самарскому художнику Андрею ЧЖНС.
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Дата: 8 июня 2018 , 14:32
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Автор текста: Жанна Скокова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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