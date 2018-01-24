В Самаре посол Австралии откроет мемориальную доску на здании бывшей дипмиссии

Церемония открытия с участием посла Австралии в России Петера Теша запланирована на 14:00 пятницы, 26 января. Памятная доска будет установлена посольством Австралии при содействии администрации города и области.75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Австралией исполнилось в октябре минувшего года. Установление дипотношений проходило в период Великой Отечественной Войны 1941 - 1945гг. Куйбышев на тот момент являлся запасной столицей СССР, поэтому первое здание, в котором располагалась австралийская дипломатическая миссия, находилось в городе Самаре.