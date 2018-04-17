В рамках месячника по благоустройству в Самаре моют троллейбусы и трамваи.- Наши мойщики приводят в порядок вагоны как вручную, так и с помощью автоматики, - рассказал заместитель директора по эксплуатации Трамвайно-троллейбусного управления Валерий Бобков. - При этом используется вода и обычные чистящие средства. Жесткая химия, способная вызвать у пассажиров аллергическую реакцию, не применяется.В Самаре помоют 424 трамвая и 232 троллейбуса. За день один мойщик приводит в порядок около 20-30 машин.Помимо этого, сотрудники муниципальных предприятий «Трамвайно-троллейбусное управление» и «Самарагорсвет» наносят на закрепленные за организациями световые опоры антивандальное покрытие.