В Самаре помоют 424 трамвая и 232 троллейбуса
Транспорт приводят в порядок после зимы.
В рамках месячника по благоустройству в Самаре моют троллейбусы и трамваи.
- Наши мойщики приводят в порядок вагоны как вручную, так и с помощью автоматики, - рассказал заместитель директора по эксплуатации Трамвайно-троллейбусного управления Валерий Бобков. - При этом используется вода и обычные чистящие средства. Жесткая химия, способная вызвать у пассажиров аллергическую реакцию, не применяется.
В Самаре помоют 424 трамвая и 232 троллейбуса. За день один мойщик приводит в порядок около 20-30 машин.
Помимо этого, сотрудники муниципальных предприятий «Трамвайно-троллейбусное управление» и «Самарагорсвет» наносят на закрепленные за организациями световые опоры антивандальное покрытие.
В рамках месячника по благоустройству в Самаре моют троллейбусы и трамваи.
- Наши мойщики приводят в порядок вагоны как вручную, так и с помощью автоматики, - рассказал заместитель директора по эксплуатации Трамвайно-троллейбусного управления Валерий Бобков. - При этом используется вода и обычные чистящие средства. Жесткая химия, способная вызвать у пассажиров аллергическую реакцию, не применяется.
В Самаре помоют 424 трамвая и 232 троллейбуса. За день один мойщик приводит в порядок около 20-30 машин.
Помимо этого, сотрудники муниципальных предприятий «Трамвайно-троллейбусное управление» и «Самарагорсвет» наносят на закрепленные за организациями световые опоры антивандальное покрытие.
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