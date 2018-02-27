В Самаре полностью отремонтируют здание, в котором работал художник Николай Симаков

По сообщению регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия, до ЧМ-2018 здание ждет ремонт фасада и кровли. Кроме того, по региональной программе капремонта предусмотрено финансирование работ по ремонту внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений и фундамента здания.