В Самаре полиция и администрация пресекают незаконную продажу алкоголя
Недобросовестные владельцы питейных заведений, стремясь побольше заработать, нередко осознанно нарушают законодательство: продают горячительное, не имея лицензии, без подключения к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).
Для борьбы с этими явлениями в Самарском районе создана межведомственная группа по предотвращению нарушений в сфере реализации алкогольной продукции. Сотрудники отдела полиции №6 и представители районной администрации обходят вызывающие подозрение торговые точки, собирают информацию и выявляют нарушителей закона.
Бармен употребляет?
Недавно состоялся рейд в бар, расположенный на ул. Венцека. В небольшом подвальном помещении жилого дома предлагают разливное и бутылочное пиво, а также различные закуски к нему. Висящее здесь объявление большими буквами гласит: «Водки нет! И не будет!». Видимо, народ то и дело интересуется, и сотрудники заведения устали объяснять, что лицензии на продажу крепких напитков нет. Ну, или маскируются - как раз на случай проверок. Есть и еще одно объявление, как нельзя лучше характеризующее здешних клиентов: «Взаймы не даем! Здесь не ломбард и не касса взаимопомощи!».
За стойкой женщина-бармен, которая сначала растерялась, но потом заверила, что крепким алкоголем здесь не торгуют. Посетителей не было, поинтересоваться, так ли это на самом деле, не у кого. Тем не менее полицейские осмотрелись и вскоре обнаружили одноразовые стаканчики с остатками какого-то напитка, судя по запаху - спиртосодержащего. На глаза участникам рейда попались две пятилитровые бутылки без этикеток, наполовину заполненные жидкостями: одна прозрачной, другая - темной. И снова тот же характерный аромат.
Продавщица убеждала, что это ее напитки, она их принесла, употребляет сама, никому не продает. В эту версию трудно поверить, но за руку бармена не поймали. Чеков, подтверждающих покупку жидкостей, у женщины не оказалось, как, впрочем, и паспорта, и санитарной книжки.
Полицейские собрали первоначальный материал, содержащий признаки административного правонарушения. Подозрительные напитки, имеющие запах алкоголя, из бара изъяты. Владельца заведения на месте не оказалось, он будет приглашен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Если нарушение закона имело место и этот факт удастся доказать, ему грозит серьезный штраф.
Изъяли и уничтожили
Как рассказала главный специалист отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Самарского района Юлия Микешина, совместные рейды с отделом полиции №6 проходят еженедельно и дают неплохие результаты.
Только в марте-апреле к административной ответственности по ст. 14.16 ч. 3 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» привлечены четыре предпринимателя. Бары на ул. Куйбышева, 26 и ул. Венцека, 81 торговали горячительным без лицензии. Их продукция изъята и уничтожена. Документов, разрешающих продажу крепкого алкоголя, не оказалось и в питейном заведении на ул. Максима Горького, 117, сейчас по этому факту ведется административное расследование. Еще один коммерсант торговал спиртным на ул. Ленинградской, 51 в зале обслуживания, площадь которого составляет менее 50 квадратных метров, что также является нарушением законодательства.
Для борьбы с этими явлениями в Самарском районе создана межведомственная группа по предотвращению нарушений в сфере реализации алкогольной продукции. Сотрудники отдела полиции №6 и представители районной администрации обходят вызывающие подозрение торговые точки, собирают информацию и выявляют нарушителей закона.
Бармен употребляет?
Недавно состоялся рейд в бар, расположенный на ул. Венцека. В небольшом подвальном помещении жилого дома предлагают разливное и бутылочное пиво, а также различные закуски к нему. Висящее здесь объявление большими буквами гласит: «Водки нет! И не будет!». Видимо, народ то и дело интересуется, и сотрудники заведения устали объяснять, что лицензии на продажу крепких напитков нет. Ну, или маскируются - как раз на случай проверок. Есть и еще одно объявление, как нельзя лучше характеризующее здешних клиентов: «Взаймы не даем! Здесь не ломбард и не касса взаимопомощи!».
За стойкой женщина-бармен, которая сначала растерялась, но потом заверила, что крепким алкоголем здесь не торгуют. Посетителей не было, поинтересоваться, так ли это на самом деле, не у кого. Тем не менее полицейские осмотрелись и вскоре обнаружили одноразовые стаканчики с остатками какого-то напитка, судя по запаху - спиртосодержащего. На глаза участникам рейда попались две пятилитровые бутылки без этикеток, наполовину заполненные жидкостями: одна прозрачной, другая - темной. И снова тот же характерный аромат.
Продавщица убеждала, что это ее напитки, она их принесла, употребляет сама, никому не продает. В эту версию трудно поверить, но за руку бармена не поймали. Чеков, подтверждающих покупку жидкостей, у женщины не оказалось, как, впрочем, и паспорта, и санитарной книжки.
Полицейские собрали первоначальный материал, содержащий признаки административного правонарушения. Подозрительные напитки, имеющие запах алкоголя, из бара изъяты. Владельца заведения на месте не оказалось, он будет приглашен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Если нарушение закона имело место и этот факт удастся доказать, ему грозит серьезный штраф.
Изъяли и уничтожили
Как рассказала главный специалист отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Самарского района Юлия Микешина, совместные рейды с отделом полиции №6 проходят еженедельно и дают неплохие результаты.
Только в марте-апреле к административной ответственности по ст. 14.16 ч. 3 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» привлечены четыре предпринимателя. Бары на ул. Куйбышева, 26 и ул. Венцека, 81 торговали горячительным без лицензии. Их продукция изъята и уничтожена. Документов, разрешающих продажу крепкого алкоголя, не оказалось и в питейном заведении на ул. Максима Горького, 117, сейчас по этому факту ведется административное расследование. Еще один коммерсант торговал спиртным на ул. Ленинградской, 51 в зале обслуживания, площадь которого составляет менее 50 квадратных метров, что также является нарушением законодательства.
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