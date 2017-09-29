В Самаре полицейским пришлось применить силу для задержания угонщика фургона

Ночью инспекторы ДПС, дежурившие на Южном шоссе, обратили внимание на фургон, который при виде полицейских резко прибавил скорость и не остановился по требованию сотрудника ГИБДД.На патрульном автомобиле они догнали «беглеца», заблокировали его машину и задержали водителя. Для того, чтобы усмирить нарушителя, им пришлось применить силу.Оказалось, что за рулем фургона находился 19-летний молодой человек. Он угнал авто с улицы Революционной. Машина принадлежит фирме, в которой задержанный работал грузчиком, сообщает ГУ МВД по Самарской области.В отношении него составили протокол за отказ от прохождения медовидетельствования. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ – «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Авто вернули законному владельцу.