В Самаре полицейские нашли у местного жителя 11 автоматов АК-47

Сотрудникам полиции поступила информация, что 38-летний местный житель незаконно хранил оружие.



Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, вскоре мужчину задержали. В ходе беседы с полицейскими он рассказал, что оружие с боеприпасами хранится в тайнике около одного из домов на проспекте Кирова. Полицейские изъяли автомат 1985 года выпуска с двумя магазинами, а также 9 патронов калибра 7,62 мм.



По факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. В ходе расследования полицейские обнаружили еще один тайник в заброшенном гараже.



В ходе осмотра погреба в гаражном боксе взрывотехники обнаружили 10 автоматов АК-47, 8 одноразовых гранатометов РПГ, пехотный огнемет «Шмель», прибор для бесшумной стрельбы, специальное изделие для имитации выстрела из артиллеристского орудия, а также 85 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм. Все изъятое оружие направлено на экспертизу.



В настоящее время расследование продолжается.









