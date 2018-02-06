В Самаре покажут спектакль «Мертвые души»

28 апреля в 18:00 на сцене «СамАрта» (ул. Льва Толстого, 109) Оренбургский областной театр кукол покажет спектакль «Мертвые души» (12+).



Жанр спектакля - фантасмагория, где переплетается реальность хорошо узнаваемой российской действительности и мистическая поэтика Гоголя и Булгакова. На сцене - суд над Чичиковым, суд, не ищущий справедливости. Кто виноват - Чичиков, затеявший махинацию - или общество, порождающее Чичиковых?



Режиссер-постановщик - заслуженный артист России Вадим Смирнов.Художник-постановщик - Марина Зорина. Композитор - Виктор Расовский.