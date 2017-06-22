В Самаре покажут офтальмологические операции в 3D формате

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в мероприятии примут участие ведущие специалисты из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Волгограда, Санкт-Петербурга, Уфы, Чебоксар и других городов России.Кроме того, в пятницу, 23 июня, в 8:30 в отеле «Ренессанс» (ул. Ново-Садовая, 162б) пройдет Всероссийская офтальмологическая конференция «Ерошевские чтения – 2017», посвященная 115-летию со дня рождения выдающегося отечественного офтальмолога, основателя Самарской школы офтальмологии Тихона Ивановича Ерошевского.