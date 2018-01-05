В Самаре покажут новый спектакль Анатолия Праудина

Режиссер Анатолий Праудин, художник Игорь Каневский и актер Иван Решетняк создали спектакль после полутора месяцев на передовой.Один из самых известных режиссеров современной России Анатолий Праудин знаком самарскому зрителю по спектаклям театра «СамАрт»: «Таланты и поклонники» по пьесе Островского, «Фальшивый купон» по пьесе Льва Толстого (инсценировка Натальи Скороход), «Привет, Рэй!», «Чайка» по пьесе Чехова, «Гамлет» по пьесе Шекспира.