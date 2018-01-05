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В Самаре покажут новый спектакль Анатолия Праудина

26 и 27 февраля в 19:00 в Арт-Котельной (Хлебная площадь, 4) состоятся два показа спектакля Анатолия Праудина «Донецк. 2-я площадка». 18+, в спектакле используется нецензурная лексика.

Режиссер Анатолий Праудин, художник Игорь Каневский и актер Иван Решетняк создали спектакль после полутора месяцев на передовой.

Один из самых известных режиссеров современной России Анатолий Праудин знаком самарскому зрителю по спектаклям театра «СамАрт»: «Таланты и поклонники» по пьесе Островского, «Фальшивый купон» по пьесе Льва Толстого (инсценировка Натальи Скороход), «Привет, Рэй!», «Чайка» по пьесе Чехова, «Гамлет» по пьесе Шекспира.
Дата: 5 января 2018 , 14:23
149
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Предоставлено организаторами
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