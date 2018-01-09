В Самаре покажут эскиз спектакля о естественном отборе в офисе

16 января в 18:00 в Центре социализации молодежи (Куйбышева, 131) состоится показ эскиза спектакля «Метод Гронхольма» по пьесе Жорди Гальсерана (Испания).



Режиссер - Артем Филипповский. В спектакле театра «Место действия» заняты артисты «СамАрта»: Алексей Меженный, Елена Голикова, Сергей Бережной, Юрий Коннов. В пьесе «Метод Гронхольма» испанского драматурга Жорди Гальсерана речь идет об офисе и его обитателях. О том, как человек становится частью этого механизма. Четыре персонажа, каждый из которых хочет попасть на престижную вакансию в крупной фирме, проходят через ряд тяжелых испытаний, никто из них не может покинуть пустой таинственной приемной, но остаться должен только один.



Режиссер Артем Филипповский отмечает, что у пьесы счастливая судьба:



- Впервые поставленная в 2003 году, она за несколько лет обошла весь мир. Перед нами практически детектив. Во всяком случае, именно так «Метод Гронхольма» и читается, и смотрится.