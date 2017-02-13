В Самаре подвели итоги реализации «антикризисного плана»
Доклад по этому поводу сегодня на оперативном совещании у главы города Олега Фурсова сделала руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова.
Она напомнила, что План мероприятий по обеспечению успешного развития экономики города на 2016 год («антикризисный план») был утвержден 13 мая 2016 года. Он включал в себя пять разделов, содержащих 48 мероприятий. По словам Офицеровой, все они были выполнены в полном объеме.
Руководитель департамента рассказала о проделанной работе, уделив внимание наиболее значимым мероприятиям плана. По ее словам, в 2016 году велась активная работа с Центром занятости населения, проводился мониторинг численности безработных, а также осуществлялось участие муниципальных предприятий и учреждений в организации общественных работ для социально незащищенных категорий граждан (был трудоустроен 181 человек).
Кроме того, проводилась работа по обеспечению занятости молодежи. В рамках целевой программы около 2000 несовершеннолетних самарцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили работу. Еще 102 молодых человека были трудоустроены в рамках программы по профилактике правонарушений и обеспечения общественной безопасности. 1410 человек смогли работать в свободное от учебы время благодаря выделенным на эти цели областным субсидиям. Работу получили 64 человека с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы по соцподдержке инвалидов, граждан пожилого возраста и созданию безбарьерной среды. Субсидия на организацию получения высшего образования была предоставлена 22 инвалидам молодого возраста.
Велась работа с самарскими предприятиями: прошло больше двухсот рейдов, по итогам которых трудовые договора заключены с 433 работниками.
Активно велась работа по увеличению доходной части бюджета, в том числе с работающими на территории города предприятиями.
- В итоге сумма погашенной задолженности по платежам в бюджетную систему составила 26 млн рублей, по страховым взносам во внебюджетные фонды – 499 млн рублей, по зарплате - 170 млн рублей, - рассказала Татьяна Офицерова.
В целях обеспечения контроля за использованием муниципального имущества профильным департаментом было проведено 2 633 выездных контрольных мероприятия, выявлено 102 нарушения, из которых уже устранены 45.
Из доклада следовало, что администрацией города велась работа по оптимизации расходов бюджета. В частности, департамент финансов проводил проверки проектно-сметной документации на проведение капитального, текущего ремонта при осуществлении закупок. Ревизия была проведена по документации на сумму больше 6,4 млрд рублей, были выявлены завышения на 120 млн рублей.
В рамках работы по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга удалось заключить договор с казначейством. Благодаря этому в 2016 году удалось привлечь шесть траншей для замещения более дорогих кредитов, что позволило сэкономить 89 млн рублей.
Прозвучавший доклад был принят к сведению.
Она напомнила, что План мероприятий по обеспечению успешного развития экономики города на 2016 год («антикризисный план») был утвержден 13 мая 2016 года. Он включал в себя пять разделов, содержащих 48 мероприятий. По словам Офицеровой, все они были выполнены в полном объеме.
Руководитель департамента рассказала о проделанной работе, уделив внимание наиболее значимым мероприятиям плана. По ее словам, в 2016 году велась активная работа с Центром занятости населения, проводился мониторинг численности безработных, а также осуществлялось участие муниципальных предприятий и учреждений в организации общественных работ для социально незащищенных категорий граждан (был трудоустроен 181 человек).
Кроме того, проводилась работа по обеспечению занятости молодежи. В рамках целевой программы около 2000 несовершеннолетних самарцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили работу. Еще 102 молодых человека были трудоустроены в рамках программы по профилактике правонарушений и обеспечения общественной безопасности. 1410 человек смогли работать в свободное от учебы время благодаря выделенным на эти цели областным субсидиям. Работу получили 64 человека с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы по соцподдержке инвалидов, граждан пожилого возраста и созданию безбарьерной среды. Субсидия на организацию получения высшего образования была предоставлена 22 инвалидам молодого возраста.
Велась работа с самарскими предприятиями: прошло больше двухсот рейдов, по итогам которых трудовые договора заключены с 433 работниками.
Активно велась работа по увеличению доходной части бюджета, в том числе с работающими на территории города предприятиями.
- В итоге сумма погашенной задолженности по платежам в бюджетную систему составила 26 млн рублей, по страховым взносам во внебюджетные фонды – 499 млн рублей, по зарплате - 170 млн рублей, - рассказала Татьяна Офицерова.
В целях обеспечения контроля за использованием муниципального имущества профильным департаментом было проведено 2 633 выездных контрольных мероприятия, выявлено 102 нарушения, из которых уже устранены 45.
Из доклада следовало, что администрацией города велась работа по оптимизации расходов бюджета. В частности, департамент финансов проводил проверки проектно-сметной документации на проведение капитального, текущего ремонта при осуществлении закупок. Ревизия была проведена по документации на сумму больше 6,4 млрд рублей, были выявлены завышения на 120 млн рублей.
В рамках работы по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга удалось заключить договор с казначейством. Благодаря этому в 2016 году удалось привлечь шесть траншей для замещения более дорогих кредитов, что позволило сэкономить 89 млн рублей.
Прозвучавший доклад был принят к сведению.
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