В Самаре подвели итоги общегородского субботника
На массовую акцию чистоты вышли больше 86 тысяч человек.
В минувшую субботу, 22 апреля, жителей всех районов Самары объединил общегородской субботник. Активистов не остановил даже дождь. Совместными усилиями населения и коммунальщиков была убрана территория площадью 5 млн кв. метров. На сборе и вывозе мусора работало 772 единицы техники. Глава Самары Олег Фурсов принял участие в благоустройстве парка Победы, где наводили порядок студенты и участники общественных движений молодежи. Поддержать новое поколение пришли также председатель городской думы Галина Андриянова и почетные граждане Самары. Вместе они заложили новую березовую аллею в честь Победы в Великой Отечественной войне, а позже расчистили газоны и прогулочные дорожки.
- Радует, что на субботник сообща вышли представители молодежи, люди среднего возраста и почетные граждане, которые уже многое сделали для Самары. Это говорит о том, что забота о родном городе объединяет все поколения, - резюмировал Олег Фурсов.
Галина Андриянова также отметила огромное социальное значение того, что на традиционный субботник вышли горожане всех возрастов.
- Только вместе мы можем сделать Самару еще более красивой и процветающей, - считает Галина Андриянова.
Мэр напомнил, что месячник по благоустройству на этом не заканчивается. Работа по наведению порядка и чистоты в городе проводится и сегодня.
Также 22 апреля около 120 человек приняли участие в уборке значимых мест поселка Мехзавод: памятника участникам ВОВ и сквера возле дома культуры «Октябрь». В субботнике участвовали не только активные и неравнодушные жители, но и депутаты, учащиеся школы №122, спортсмены.
- Убирать наш сквер стало доброй традицией уже на протяжении нескольких лет, - говорит председатель Совета ТОС «Мехзавод» Светлана Кульгаева. - Но такое количество желающих навести порядок я вижу впервые. Особенно хочется поблагодарить нашу молодежь за проявленную активность. Самые активные молодые люди получили приглашения на концертную программу на площади им. Куйбышева – «Поработал- отдохни».
В минувшую субботу, 22 апреля, жителей всех районов Самары объединил общегородской субботник. Активистов не остановил даже дождь. Совместными усилиями населения и коммунальщиков была убрана территория площадью 5 млн кв. метров. На сборе и вывозе мусора работало 772 единицы техники. Глава Самары Олег Фурсов принял участие в благоустройстве парка Победы, где наводили порядок студенты и участники общественных движений молодежи. Поддержать новое поколение пришли также председатель городской думы Галина Андриянова и почетные граждане Самары. Вместе они заложили новую березовую аллею в честь Победы в Великой Отечественной войне, а позже расчистили газоны и прогулочные дорожки.
- Радует, что на субботник сообща вышли представители молодежи, люди среднего возраста и почетные граждане, которые уже многое сделали для Самары. Это говорит о том, что забота о родном городе объединяет все поколения, - резюмировал Олег Фурсов.
Галина Андриянова также отметила огромное социальное значение того, что на традиционный субботник вышли горожане всех возрастов.
- Только вместе мы можем сделать Самару еще более красивой и процветающей, - считает Галина Андриянова.
Мэр напомнил, что месячник по благоустройству на этом не заканчивается. Работа по наведению порядка и чистоты в городе проводится и сегодня.
Также 22 апреля около 120 человек приняли участие в уборке значимых мест поселка Мехзавод: памятника участникам ВОВ и сквера возле дома культуры «Октябрь». В субботнике участвовали не только активные и неравнодушные жители, но и депутаты, учащиеся школы №122, спортсмены.
- Убирать наш сквер стало доброй традицией уже на протяжении нескольких лет, - говорит председатель Совета ТОС «Мехзавод» Светлана Кульгаева. - Но такое количество желающих навести порядок я вижу впервые. Особенно хочется поблагодарить нашу молодежь за проявленную активность. Самые активные молодые люди получили приглашения на концертную программу на площади им. Куйбышева – «Поработал- отдохни».
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