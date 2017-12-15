В Самаре подвели итоги архитектурного конкурса на проект памятника создателям ракетно-космической техники

По сообщению пресс-службы администрации города, победителем конкурса стал академик Российской академии художеств Салават Щербаков. Он представил композицию, в которую вошли фигуры основоположника практической космонавтики и главного организатора производства ракетно-космической техники СССР Сергея Королева, главного конструктора космических систем Валентина Глушко, генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия Козлова, директора Куйбышевского моторостроительного завода (ныне ОАО «Кузнецов») Леонида Чечени и Ростислава Зеленева, ректора Куйбышевского авиационного института с 1956 по 1988 годы Виктора Лукачева. Также увековечат память Виктора Литвинова, который возглавлял авиационный завод, где производили Ил-2, а впоследствии стал директором «ЦСКБ-Прогресс».Эскиз-победитель (автор-академик Российской академии художеств Салават Щербаков)Второе место (автор - скульптор Карен Саркисов)Третье место (автор - академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук)